شكرا لقرائتكم جنوب العراق.. مقتل 13 متظاهراً خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مسؤولون عراقيون، مساء الأحد، عن مقتل 13 محتجاً جنوب العراق خلال 24 ساعة، وفق أسوشيتد برس.
وقال المسؤولون الأمنيون ومسؤولون بالمستشفيات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم تماشياً مع اللوائح، إن 7 محتجين قتلوا في محافظة البصرة جنوب البلاد بالقرب من ميناء أم قصر.
كانت هذه تفاصيل خبر جنوب العراق.. مقتل 13 متظاهراً خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.