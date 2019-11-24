شكرا لقرائتكم جنوب العراق.. مقتل 13 متظاهراً خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مسؤولون عراقيون، مساء الأحد، عن مقتل 13 محتجاً جنوب العراق خلال 24 ساعة، وفق أسوشيتد برس.

وقال المسؤولون الأمنيون ومسؤولون بالمستشفيات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم تماشياً مع اللوائح، إن 7 محتجين قتلوا في محافظة البصرة جنوب البلاد بالقرب من ميناء أم قصر.