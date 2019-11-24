النشرة: اعتصام في ساحة الفاكهة الزيتون في البقاع لليوم التاسع والثلاثين

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن "​الحراك الشعبي​ واصل نشاطه في اليوم التاسع والثلاثين على انطلاق ​الثورة​، فامتلأت الساحات، ورفعت الاعلام اللبنانية، والشعارات والمجسمات، وصدحت مكبرات الصوت بالاناشيد وأغاني الثورة، وفي ساحة ​الفاكهة​ الزيتون في ​البقاع الشمالي​ ازدحمت ساحة الحرية بالمشاركين من ​عرسال​، ​اللبوة​، الفاكهة، العين، ​الهرمل​، ​رأس بعلبك​ وحربتا وأشعل المشاركون كلمة ثورة عملاقة بالنار في ساحة الفاكهة الزيتون واحيا الحفل فرقة دقة قديمة".

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