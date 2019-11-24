وزير المال نفى عقده وحسين الخليل أي اجتماع مع الحريري

أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل "عدم صحة المعلومات التي تحدثت عن اجتماع سيعقد الليلة وسيجمعه هو و المساعد السياسي لأمين عام "حزب الله" حسين الخليل مع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في بيت الوسط".
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