وزير المال نفى عقده وحسين الخليل أي اجتماع مع الحريري

أكد وزير المال في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ "عدم صحة المعلومات التي تحدثت عن اجتماع سيعقد الليلة وسيجمعه هو و المساعد السياسي لأمين عام "​حزب الله​" ​حسين الخليل​ مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ في ​بيت الوسط​".

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