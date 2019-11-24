التقدمي: صورة جنبلاط مع عودة وليس عليان وسنلاحق ناجي حايك

لفتت مفوضية الإعلام في "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" إلى أنه "في خطوة مشبوهة في التوقيت والأهداف، نشر المدعو ​ناجي حايك​ صورة جمعت رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ وعقيلته السيدة نورا وكريمته داليا والنائب ​وائل أبو فاعور​، مع العضو العربي في ​الكنيست​ ​أيمن عودة​ وسفير فلسطين في ​باريس​ سليمان الحرفي، وكتب معلقا: مع عضو الكنيست، بعد في ​غسان عليان​ قائد لواء غولاني وسرعان ما تناقلت مجموعات الواتس اب ووسائل التواصل الإجتماعي الصور المنشورة على أنها إجتماع لجنبلاط مع عليان"، مذكرةً بـ"المحطات العروبية النضالية للنائب عودة ودوره في مواجهة الاحتلال من الداخل، تحيط الرأي العام علما أن اللقاء مع عودة كان علنيا وهو محط إعتزاز، أما الفبركات الأخرى المتصلة بإجتماع مزعوم مع عليان فهي عارية عن ​الصحة​ تماما ولا تمت للحقيقة بصلة"، معلنةً أنه "سيتم رفع ​دعوى قضائية​ على المدعو ناجي حايك الذي لطالما برع في فبركة ​الأخبار​ الملفقة ومارس التحريض المنهجي".

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