MTV: اقفال طريق الرينغ باتجاه الحمرا في هذه الاثناء

أفادت قناة الـ"MTV" بأن "بعض المتظاهرين عملوا على اقفال طريق الرينغ باتجاه الحمرا في هذه الاثناء بالحجارة احتجاجا على عدم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الاستشارات النيابية حتى الآن".
فيما أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "قطع السير على تقاطع برج الغزال باتجاه جسر الرينغ".
من جهة اخرى، لفتت إلى "انطلاق مسيرة سيّارة للمحتجين من مزرعة يشوع وتجوب بلدات المطيلب والرابية فقرنة الحمرا وبيت شباب صعودا إلى بكفيا لتتوجه بعدها إلى المحطة الأخيرة في انطلياس مرورا بقرنة شهوان وبيت الشعار والنقاش".
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