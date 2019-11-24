يعقوبيان: أخبار مطالبتي بمغادرة ساحتي الشهداء ورياض الصلح عارية من الصحة

أكدت النائب ​بولا يعقوبيان​ ان "​الاخبار​ المدسوسة التي يتم تداولها عن طلب المتظاهرين مغادرتها ساحتي الشهداء و​رياض الصلح​ اللتين قصدتهما اليوم، عارية من ​الصحة​ تماما"، لافتة الى "انها التقت على مدى اكثر من ساعة بالناس ولاقت ترحيبا وحرارة كبيرة ممن التقتهم والتقطوا معها عددًا من الصور".

وفي بيان لها، أوضحت يعقوبيان "انها تقصد الساحتين بشكل مفاجىء لتفادي التحضير المسبق والتعرض لها من قبل ازلام وشبيحة ​السلطة​"، داعيةً من يروجون لاخبار عارية من الصحة تتناولها إلى "التوقف عن ترويج الإشاعات التافهة لانها تزيد في تآكل رصيد احزاب السلطة أمام الناس".