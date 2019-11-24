بقعوني: للسير قدما في محاربة الفساد والبدء باصلاحات جدية

متروبوليت ​بيروت​ وجبيل وتوابعهما للروم الكاثوليك المطران جورج بقعوني أن "الاوطان لا تبنى الا بالعدالة والمساواة واحترام حقوق المواطنين"، داعيا المسؤولين "للسير قدما في ​محاربة الفساد​ والبدء باصلاحات جدية تتوافق وتطلعات كافة المواطنين"، مشددا على "ان محاربة الفساد والاصلاح يجب ان تبدأ مع كافة شرائح المجتمع والافراد من خلال محاسبة واصلاح ذاتيين".

وخلال ترؤسه قداس احتفالي في ​كنيسة​ المخلص- مونو، عاونه النائب القضائي الاب القاضي ​اندره فرح​ وخوري الرعية الاب الدكتور نقولا رياشي والابوان برنار توما وباخوميوس زعرب، شدد بقعوني على دور الكنيسة الروحي، معتبرا "ان الكنيسة هي الام والمعلمة لكل أبنائها".

وفي ختام القداس تم توزيع شتلة من شجر الارز على المشاركين كهدية رمزية لمناسبة ​عيد الاستقلال​ وتشجيعا للمحافظة على ​لبنان​ الاخضر.

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