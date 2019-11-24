النشرة: جريح باطلاق نار من بندقية صيد نتيجة مشاكل مادية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأن "المدعو سامي ابراهيم قام ب​إطلاق النار​ على أخيه ناجي ابراهيم من بندقية صيد في ​بلدة عيترون​ _ قضاء ​بنت جبيل​ وأصابه في بطنه وتم نقل الجريح على الفور إلى ​مستشفى​ صلاح غندور حيث أجريت له ​عملية جراحية​ ناجحة نقل بعدها إلى غرفة العناية المشددة وقدحضر عناصر من الأدلة الجنائية من مخفر بنت جبيل وتم توقيف مطلق النار وتم التحقيق معه حول الدوافع لاطلاق النار، فيما استدعي الطبيب الشرعي في ​القضاء​ للكشف على الجريح وتسطير ​تقرير​ حول الإصابة"، مشيراً إلى أن "أسباب الحادث مادية".

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