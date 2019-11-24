عطل كهربائي منذ الصباح في أحد أحياء الحازمية تسبب بأضرار

أدى عطل طرأ صباح اليوم على إحدى المحطات الفرعية في ​الحازمية​، إلى انقطاع ​التيار الكهربائي​ عن عدد من المباني في المنطقة.

وفي التفاصيل أن سكان هذه المباني، استيقظوا صباحا على تقلبات في التيار الكهربائي، أدى إلى تعطل عدد من الأجهزة الكهربائية، وهدد باشتعال حرائق في الغرف المخصصة لعدادات ​الكهرباء​، إضافة إلى تضرر التمديدات الخاصة بمولد الحي، ما حرمهم نهائيا من الكهرباء.

وحضر فريق من إحدى ​شركات مقدمي الخدمات​، وكشف على العطل، فتبين أن سببه قوة زائدة للتيار الخارج من المحطة الفرعية في المنطقة، والتي بلغت 250 فولتا بدلا من 220. ووعد الفريق بإبلاغ غرفة العمليات لتصليح العطل في المحطة، لكن الوضع بقي على حاله حتى ​الساعة​.

وناشد السكان المعنيين المسارعة إلى تصليح العطل.

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