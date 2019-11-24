زاسبيكين: يجب الا ننسى ان هناك ثورات تطورت وذهبت الى اماكن اخرى

أكد ​السفير الروسي​ في ​لبنان​ ​ألكسندر زاسبيكين​ أن "موقفنا دائما اننا نعتبر هذه ​الثورة​ المهرجانية والفولكلورية يمكن ان تتحول الى اشياء مأساوية، ويجب الاستعجال من قبل ​السلطة​ والحراك لترتيب الامور اليوم قبل الغد".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح زاسبيكين أن "هناك مطالب واضحة من قبل ​المحتجين​ بالنسبة للفساد، لذلك موضوع مناقشة المطالب يجب بته حتى لا تتراكم المشاكل وخصوصا المعيشية".

وشدد على ان "​روسيا​ تريد دائما ايجاد الحل من خلال ​الحوار الوطني​ في إطار مؤسسات ​الدولة​، والجديد أن هناك حراك ظهر كحالة جزء من الشعب".

ولفت زاسبيكين الى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ قال أنه حاضر للحوار، والناس الذين فعلا يريدون ايجاد الحلول عليهم التوحد"، مشيراً الى انه "يجب الا ننسى ان هناك ثورات تطورت وذهبت الى اماكن اخرى".

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