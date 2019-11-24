العربي الوحيد في القائمة.. حكيمي مرشح لجائزة أفضل صاعد في إفريقيا

حددت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، اليوم الأحد، قائمة تضم 16 إسما، يتنافسون على جائزة أفضل لاعب صاعد في القارة السمراء، علما أن إعلان الفائز سيكون في 7 يناير المقبل.

وضمت القائمة الدولي المغربي أشرف حكيمي، المعار من ريال مدريد الإسباني إلى بروسيا دورتموند الألماني، ليكون بذلك اللاعب العربي الوحيد ضمن المرشحين.

وينافس حكيمي على الجائزة، كل من المالي “أمادو هايدارا”، لاعب لايبزيغ الألماني، ومواطنيه “موسى دجينبو”، لاعب ساوثهامتون الإنجليزي، و”سيكو كويتا”، المحترف في صفوف ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وضمت قائمة المرشحين الرباعي السنغالي “أمادو سانيا” من كلوب بروج البلجيكي، ومن الفريق نفسه “كىيبين دياتا”، ولاعب واتفورد الإنجليزي إسماعيلا سار، ثم موسى نداي، لا عب إكسيلنت فوت، بالإضافة إلى الثنائي الزامبي “باتسون داكا” من ريد بول سالزبورغ، و”إينوك مويبو” من الفريق نفسه.

اللائحة عرفت، أيضا، وجود الغامبي موسى بارو، لاعب أتلانتا الإيطالي، والأنغوليين كابيتا نجم بريميرو دي أغوستو، وزيتو لوفومبو، لاعب بيترو أتليتيكو، ناهيك عن الكاميروني ستيف مافوي، لاعب أزور ستار، ثم الثنائي النيجيري صامويل شيكويزي، المحترف في صفوف فياريال الإسباني، ولاعب ليل الفرنسي، فيكتور أوسيمين.