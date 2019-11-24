حسم فريق نهضة بركان “ديربي الشرق” لصالحه، والذي جمعه اليوم الأحد بميدان جاره مولودية وجدة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالملعب الشرفي لوجدة، برسم الجولة السابعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
الهدف الوحيد للفريق البرتقالي سجله اللاعب جمال هرناس، لاعب الفريق الوجدي في مرماه، منذ الدقيقة 45، ليمنح الفريق البرتقالي 3 نقاط غالية.
هذا الانتصار مكن ممثل مدينة البرتقال من الارتقاء لصدارة ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 13 نقطة، مزيحا المغرب التطواني، الذي عمر في المقدمة منذ انطلاق البطولة، بينما تجمد الفريق الوجدي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر بركان يحسم “ديربي الشرق” لصالحه ويزيح تطوان من صدارة البطولة الاحترافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.