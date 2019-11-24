بركان يحسم “ديربي الشرق” لصالحه ويزيح تطوان من صدارة البطولة الاحترافية

حسم فريق نهضة بركان “ديربي الشرق” لصالحه، والذي جمعه اليوم الأحد بميدان جاره مولودية وجدة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالملعب الشرفي لوجدة، برسم الجولة السابعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

الهدف الوحيد للفريق البرتقالي سجله اللاعب جمال هرناس، لاعب الفريق الوجدي في مرماه، منذ الدقيقة 45، ليمنح الفريق البرتقالي 3 نقاط غالية.

هذا الانتصار مكن ممثل مدينة البرتقال من الارتقاء لصدارة ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 13 نقطة، مزيحا المغرب التطواني، الذي عمر في المقدمة منذ انطلاق البطولة، بينما تجمد الفريق الوجدي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.