بعد نشر خبر على ابن السيسي.. الأمن المصري يقتحم مقر صحيفة “مدى مصر”

اقتحمت قوات الشرطة المصرية بملابس مدنية، ظهر اليوم الأحد، مقر الصحيفة الإلكترونية، “مدى مصر”.

واحتجزت قوات الشرطة عددا من العاملين، بمن فيهم رئيسة التحرير، داخل المكتب، بعدما صادرت هواتفهم، وأجهزة حاسوباتهم.

ويأتي ذلك، بعد اعتقال الصحافي في “مدى مصر”، شادي زلط من منزله، وقد مر على اختفائه، بحسب الصحيفة الإلكترونية، “مدى مصر”، 36 ساعة، بلا أي معلومات تخص مكان احتجازه، وسلامته.

ويتردد، بحسب وسائل الإعلام، أن الدافع وراء هذه الاجراءات هو نشر “مدى مصر”، في إطار عملها الصحافي، لخبر عن نقل محمود ابن الرئيس السيسي إلى موسكو كمستشار عسكري، بعدما تسبب في توترات خلال عمله في القاهرة، وفي جهاز الأمن العسكري، وتحديداً في علاقته مع الإعلام.