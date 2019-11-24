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“ديربي العرب” يواصل “فصول اللعب”.. توقيت الأهداف الـ8 يصادف تواريخ محفورة في ذاكرة “رجاء الشعب” و”وداد الأمة”

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يوسف العيرجي 0 تبليغ

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“ديربي العرب” يواصل “فصول اللعب”.. توقيت الأهداف الـ8 يصادف تواريخ محفورة في ذاكرة “رجاء الشعب” و”وداد الأمة” – اليوم 24
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