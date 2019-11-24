الجعواني ينافس بلماضي على جائزة أحسن مدرب في إفريقيا – صورة

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يانفس منير الجعواني، المدرب السابق لفريق نهضة بركان، على جائزة أحسن مدرب في القارة الإفريقية، والتي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، على رأس كل سنة.
وبصم الجعواني، على مسار رائع مع الفريق البرتقالي، الموسم الماضي، بعد أن قاده لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الأولى في تاريخ النادي، قبل أن ينهزم في المباراة النهائية، على يد فريق الزمالك المصري.
وينافس الجعواني، مجموعة من الأسماء الشهيرة في القارة الإفريقية، على غرار الجزائري جمالي بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، أليو سيسي، مدرب منتخب السينغال، فوزي البنزرتي، لمدرب السابق للوداد البيضاوي، ومعين الشعباني، مدرب الترجي التونسي.
ويعتبر بلماضي، هو المرشح الأبرز لتتويج باللقب، بعد أن قاد “الخضر” للتتويج بلقب كاس إفريقيا للأمم.
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