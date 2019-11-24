أبناء الجنوب يتفاعلون مع هاشتاق #حضرموت_ترفض_التقسيم

الأحد 24 نوفمبر 2019

تفاعل ناشطون، اليوم الأحد، من أبناء الجنوب وقام معظمهم بالمشاركة مع هشتاج حضرموت ترفض التقسيم.



وشدد أبناء حضرموت والجنوب عامة رفضهم المشاريع التقسيمية الإخونجية الممولة من أعداء الجنوب.

البداية كانت مع القيادي الجنوبي، جمال بن عطاف، الذي قال "لما أراد الحزب الاشتراكي أن يقسم حضرموت إلى محافظتين أصدر الشاعر الكبير حسين ابو بكر المحضار قصيدة سياسية وغناها عمر الهدار مطلعها :لا لا لاتلقي لها سوم.. قد سومها الجبل".

من جانبه، ذكر الناشط أبو وليد الغامدي، لاخوف على الجنوب العربي في طريقة نحو الاستقلال من حضرموت، عشرات الالاف من اهل حضرموت لبوا دعوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمظاهرات التأييد منذ اعلان عدن التاريخي حتى اليوم ولم تكن تكفي حافلات النقل وكانوا اول من يصل الساحات

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ستظل حضرموت روح الجنوب دائما ".

أما رند قالت لست خائفة من أن تقسم حضرموت لا والله لأنني أعرف بأنه لن يحدث نعرف انفسنا نحن الحضارم لا نقحم أنفسنا في شئون الآخرين ولكن التطاول على خصوصياتنا هنا والله تمتزج الحكمة

أما أسامة بن فائض، تابع" باختصار، حضرموت لن تنصاع خلفالمشاريع"الإخوانية"التدميريةالتي تهدف لتشطيرهاجفرافيا للنيل من المشروع الجنوبي،لتتمكن قوى النفوذ والاحتلال الشمالي من السيطرةعلى ثرواتها.

وقال والمؤسف ان أطراف محسوبةعلى حضرموت تسعى الى التقسيم حفاظاعلى مشاريعهم المشبوهةونفوذهم المنتهي.

بدوره قال دكتور صدام عبدالله، انها محاولة افتعال الازمات هو دليل على النية والتنصل من تطبيق اتفاق الرياض بهدف خلق الخلافات ومحاولة أحياء مشروع تقسيم حضرموت الذي رفض مسبقا وسيرفضه شعب الجنوب حاضرا ومستقبلا لذلك نقولها لاتجربوا المجرب ولاتحاولوا اللعب بالنار التي تحرق أصابعكم.