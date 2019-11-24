اتساع خريطة الاحتجاجات في إيران

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الأحد 24 نوفمبر 2019

احتجاجات ايران

تتزايد رقعة الاحتجاجات في إيران مع انتشارها في أكثر من 100 مدينة، رغم محاولات النظام في طهران قتل المتظاهرين واعتقالهم.



وتؤكد الصور الواردة من إيران غضب المحتجين الذين عمدوا لإحراق البنوك والمصارف والدوائر الحكومية في العاصمة طهران وغيرها من المدن، تعبيراً عن غضبهم من تردي الأوضاع الاقتصادية وفساد النظام السياسي، وفقاً لما ذكره موقع "إيران الحرة" اليوم الأحد.

وأعلنت منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية (المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية) أن ما لا يقل عن 285 من المحتجين قتلوا على يد النظام الحاكم في إيران.

ولفت المجلس إلى أن العدد الحقيقي للضحايا أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن النظام يحاول التستر على أبعاد أعماله الوحشية.

وأوضحت، أن "الضحايا معظمهم من الشباب واستُهدفوا بطريقة وحشية ومباشرة بهدف القتل والتصفية باستهداف الرأس والصدر".

وأعلنت المنظمة أسماء 99 من قتلوا خلال الاحتجاجات أخيراً على رفع أسعار المشتقات النفطية، والتي عرفت باحتجاجات البنزين.

وأكدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، أن قتل المتظاهرين لا شك يمثل جريمة ضد الإنسانية.

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ودعت رجوي مجلس الأمن الدولي والحكومات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف أعمال القتل والقمع وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإرسال بعثة دولية إلى إيران لتقصي الحقائق حول الضحايا والجرحى والسجناء.

وأضافت، "يجب تقديم قادة النظام الإيراني إلى العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية".

وقالت، إن "الصمت والتقاعس تجاه الجرائم ضد الإنسانية يتعارض مع الاتفاقيات والقوانين والمعايير الدولية وكذلك يشجع النظام على التمادي في ارتكاب الجرائم ضد الإنسان ضد الشعب الإيراني وتوسيعها في المنطقة".

ويبرز استهداف صور وتماثيل الخميني وخامنئي وتحويلها إلى رماد أن الشعب الإيراني ضاق ذرعاً بالأزمة الاقتصادية، التي يعاني منها، جراء دعم النظام الملالي ميليشياته خارج الحدود على حساب الشعب الإيراني وحقوقه المشروعة.

واندلعت الاحتجاجات في إيران، بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50% لأول 60 لتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر، و300% لكل لتر إضافي.

واستمرت الاحتجاجات، وامتدت إلى نحو 100 مدينة، مع إغلاق العديد من الطرق السريعة في مدن رئيسية مما أثار زحمة سير خانقة، كما هاجم آخرون ممتلكات عامة.

واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن اعتقال أكثر من ألف متظاهر، بسحب مصادر من النظام وأخرى من المعارضة.

وفي خضم الاحتجاجات، عمدت السلطات الإيرانية إلى قطع الإنترنت في عموم البلاد، إلا أن المتظاهرين نجحوا في التحايل على هذه العزلة بالتواصل مع العالم عبر تطبيقات بديلة أو بالاتصالات الهاتفية.

ويرى مراقبون أن النظام الإيراني كان يتوقع حدوث هذه الاحتجاجات، وتبنى خطة أمنية واضحة في التعامل معها، إلا أنهم يعتقدون أن مجمل هذه الإجراءات ستزيد من ضغط الشارع