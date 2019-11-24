شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيش يكشف بالأرقام عن خروقات الحوثيين خلال شهر ونصف بالحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019

كشف وضاح الدبيش الناطق الإعلامي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، عن خروقات المليشيات من 10/9/2019 حتى 22/11/2019.



وأضاف الدبيش في تصريحات أن "خروقات المليشيات الحوثية التي تم رصدها منذ تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة كانت ((3211 ))خرق من بينها انتهاكات لحقوق الإنسان المواطنيين المدنيين ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، واستحداث ((37)) نقق وخندق في نقاط المراقبة وسط تغافل اممي فاضح.

وتوزعت الاستحداتاث على النحو التالي، شمال مدينة الحديدة مدينة الصالح ثاني نقاط المراقبة، جنوب الحديدة كيلو 16 ثالث نقاط المراقبة، غرب الحديدة حي المنظر مديرية الحوك رابع نقاط المراقبة، الجاح مديرية بيت الفقية.

وبين أن عدد الضحايا من المدنيين بلغ ((21))

وجرح ((42))، تدمير جزئي (( 3)) مساجد ((9)) منازل

وأشار إلى أن اكثر المناطق تعرضاً للخروقات المباشرة والغير مباشرة حيس:: ((377)) قصف مباشر 80%على منازل المواطنين. (( 191)) قصف غير مباشر ((65))تجمعات وتسليم، الإجمالي ((633)) خرق في حيس.

والدريهمي ((357)) قصف مباشر، ((166))قصف غير مباشر، ((42)) تجمعات، الإجمالي ((565)) خرق في الدريهمي، الجبلية ((359)) قصف مباشر ((134)) قصف غير مباشر، ((25)) تجمعات، الإجمالي ((518))خرق في الجبلية.

وفي التحيتا، ((350)) قصف مباشر، ((125)) قصف غير مباشر، ((33))تجمعات، الإجمالي ((508)) خرق في التحيتا، الجاح:: ((351))قصف مباشر،((122)) قصف غير مباشر،((25)) تجمعات، الإجمالي ((498))خرق في الجاح

أما الفازة (( 329))قصف مباشر((130)) قصف غير مباشر، ((30)) تجمعات الإجمالي ((489))خرق في الفازة

ومضى "في آخر رسالة للرئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال ابهيجيت كوها وعد بإنزال فرق اممية للتحقق من الاستحداثات. إلا أنها حتى يومنا هذا لم يلتزم بما وعد بها حتى الان اكثر من اسبوعين بحسب وعده" .

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ولفت الى أنه تم إبلاغ الجنرال ابهيجيت جوها وبحسب الاتفاق المبرم بمحضر مزمن بين الأطراف والذي ينص على إشراك البعثة الاممية للمراقبة كطرف ثالث بعد مرور اسبوعين من البدء في تفعيل نقاط المراقبة. الا ان البعثة الاممية لم تستجيب لمطالبتنا.

وشدد على أن مليشيات الحوثي الانقلابية المتمردة، قوضت تحركات البعثة الاممية بمعية الجنرال ابهيجيت جوها. واصبحت شبة محاصرة ويمنع تحركه خارج هيكل السفينة ((انتراكيك دريم ام في))

ومضى "بل ذهبت مليشيا الحوثي إلى اسوى من ذلك، حيث تقوم بتفتيش الدعم اللوجستي المقدم البعثة الاممية ويعملون على تفتيش كل ما يصل إليهم، بشكل عبثي غير لائق دون ادنى أبجديات الاحترام. والأخلاق. ومنها تتعرض للنهب في كل الطرود الذي ترسل لهم.

ويأتي هذا التصعيد الخطير والتحدي الصارخ للمجتمع الدولي بالتزامن مع تقديم المبعوث الأممي احاطتة الأخيرة المقدمه لمجلس الأمن. والذي كعادته المضلله في توصيف الوضع. وعلى استحياء وخجل وتمني ورجاء يطلب من مليشيا الحوثي السماح للبعثة الاممية بالتحرك.

وقال "يقتل الحوثي اتفاق السويد عشرات المرات ويعلن قولا وعملا رفضه له وتحديه للامم المتحدة وبعثتها ومبعوثها

في الوقت الذي مازال المبعوث الأممي يستميت ويتمسك بالاتفاق الكارثة!! ويضلل على المجتمع الدولي.

وأكد أن بقاء ‎غريفيث مبعوثاً لأمين عام ‎الأممالمتحدة معناه مزيداً من التدهور للوضع الأنساني ومزيداً من القتل للمدنيين في ‎الحديدة بيد ‎مليشياالحوثي المدعومة من ‎إيران وتوريط الأمم المتحدة بأن تكون غطاءً لقتل اليمنيين .

ومضى "أصبحنا بين سندان الأمم المتحدة ومطرقة الحوثي.

ولفت الى انه مازال العداد في تصاعد

ويتم ذلك في ظل وجود البعثة الأممية للمراقبة.

الجدير بالذكر أن التصعيد المستمر والخروقات والإنتهاكات اليومية التي ترتكبها المليشيات الحوثية في الحديدة لم تتوقف منذ بدء سريان الهدنة الأممية التي وقعت عليها المليشيا ضمن إتفاقية ستوكهولم والتي بدأت في 18 ديسمبر 2018