- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تستهدف مدينة التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
واصلت مليشيات الحوثي انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بإستهداف مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
مصادر محلية في التحيتا ذكرت أن المليشيات أطلقت النار على الأحياء السكنية شرق المدينة عصر اليوم الأحد مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة بشكل مكثف.
وأضافت المصادر أن المليشيات عاودت استهداف منازل المواطنين جنوب المدينة مساء اليوم بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا وبأسلحة معدلات البيكا ، وخلقت حالة من الخوف والرعب في صفوف السكان.
وكانت المليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن قد شنت هجمات عدة على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة استهدفت خلالها الأحياء السكنية المكتضة بالسكان مخلفة ضحايا في صفوف المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تستهدف مدينة التحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.