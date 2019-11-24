شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا الحوثية تستهدف مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بمختلف الأسلحة والقذائف المدفعية.

وذكر مصدر عسكري ميداني، بقيام المليشيات بإستهداف مواقع القوات المشتركة في المنطقة بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120 في أوقات متفرقة من يومنا هذا. Advertisements وأضاف المصدر أن المليشيات استهدفت مواقع اخرى للقوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 بشكل مكثف. ويأتي هذا التصعيد لمليشيات الحوثي في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة بالوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الإنتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيات الإجرام الموالية لإيران.

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