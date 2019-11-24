شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر: إيران تخطط لاستهداف منشآت حيوية في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذر الجيش الأمريكي، من أن إيران تخطط لشن هجمات ضد أهداف في الشرق الأوسط، مثل ما حدث بهجوم على المنشآت النفطية السعودية.

وقال قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، كينيث ماكنزي، إن الاستخبارات العسكرية الأمريكية رصدت أنشطة إيرانية مقلقة ولكن غير محددة، مضيفا ”تقديري هو أنه من الممكن أن تهاجم مرة أخرى“.

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ولم يقدم الجنرال ماكنزي أدلة محددة على أن إيران كانت تخطط لشن هجوم وشيك ضد أهداف مثل المنشآت النفطية أو محطات تحلية المياه، مشيرًا إلى أن الوكالات العسكرية والتجسسية الأمريكية رصدت أنشطة إيرانية مقلقة ولكن غير محددة، وفقا لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية.

وفي إشارة إلى حملة الضغط الاقتصادي القصوى التي تفرضها إدارة ترامب على طهران، قال: ”إن إيران تتعرض لضغوط شديدة، وهي تحاول تعطيل الحملة بشن الهجمات لإثارة رد عسكري أمريكي“.

وفي حديثه، أمس السبت، في مؤتمر ”حوار المنامة“، تعهد الجنرال ماكنزي باستمرار الالتزام الأمني الأمريكي تجاه الخليج، على الرغم من تحول سياسة إدارة ترامب لإعطاء الأولوية للتهديدات الصينية والروسية.