شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الانتهاكات الحوثية مؤشر واضح على رفض السلام والان نبدء بالتفاصيل
ودعا رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع رئيس الفريق اللواء الركن محمد عيضة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي، وعدم مكافأتهم بالتغاضي عن ممارساتهم وانتهاكاتهم المتكررة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
واستنكر رئيس الحكومة اليمنية استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة.
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