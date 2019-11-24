فرنسا قلقة من تراجع الانخراط الأميركي في الشرق الأوسط

المنامة ـ وكالات: أعربت وزيرة الجيوش الفرنسيّة فلورانس بارلي امس عن قلقها من تبعات ما اعتبرته تراجعا “تدريجيا ومتعمدا” للدور الأميركي في الشرق الأوسط، ومنذ مايو، تشهد المنطقة توتّرا متصاعدا على خلفية هجمات غامضة ضد ناقلات نفط وضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية. وقالت بارلي في خطاب خلال مؤتمر “حوار المنامة” السنوي “رأينا عدم انخراط أميركي تدريجي متعمّد”، مضيفة أن هذه السياسة “كانت مطروحة على الورق” لفترة من الوقت لكنّها أصبحت أكثر وضوحًا مؤخّرا. وتابعت بارلي أن “المنطقة معتادة على انحسار ثم تزايد التدخل الأميركي. لكن هذه المرة بدا الأمر أكثر خطورة”. ورأت الوزيرة أنّ التراجع الاميركي يمضي ضمن “مسار بطيء”، مذكّرة بمرور حاملة طائرات اميركية وسفن أخرى مرافقة لها هذا الاسبوع في مضيق هرمز الاستراتيجي. وقالت “لكن الاتجاه واضح، كما أعتقد، بصرف النظر عمن سيفوز في الانتخابات المقبلة” وكانت فرنسا وبريطانيا اقترحتا في يوليو بناء تحالف لحماية السفن في الخليج، لكن لندن انضمت في ما بعد إلى التحالف الذي أطلقته الولايات المتحدة هذا الشهر ويضم استراليا والولايات المتحدة.

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