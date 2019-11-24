الكونجرس "لا يستبعد" شهادات أخرى في عزل ترامب

قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي أدم شيف الذي يقود تحقيق مساءلة الرئيس دونالد ترامب، الأحد، إنه لا يستبعد المزيد من الشهادات أو الجلسات العلنية.

وأضاف شيف لشبكة " سي إن إن" الأمريكية أن فريقه سيواصل عمله من أجل الحصول على مزيد من الوثائق والمعلومات طوال الوقت من أجل إنجاز التحقيق".

وأضاف "ما لن نفعله هو الانتظار لأشهر وأشهر في حين يعمل البيت الأبيض على انهاكنا في محاولة للتلكؤ. لسنا مستعدين للسير في هذا الطريق".

ويحقق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب استغل سلطاته للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن بالإضافة إلى التحقيق في نظرية لا تستند إلى أساس بأن أوكرانيا وليس روسيا هي من تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 .

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ورفضت إدارة ترامب تقديم مستندات طلبها الديمقراطيون للتحقيق ومنعت شهود منهم وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني من الإدلاء بشهاداتهم.



وخالف شهود آخرون توجيهات البيت الأبيض وأدلوا بشهادتهم بعد استدعائهم.

والجمعة الماضي، قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن ترامب يريد أن تمضي محاكمة المساءلة بغرض العزل قدما في مجلس الشيوخ، لأنه سيلقى معاملة عادلة هناك، وإنه يتوقع أن يكون المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن ضمن الشهود.

وتابع المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي في بيان "الرئيس ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ لأن من الواضح أنه المجلس الوحيد الذي يمكن أن يتوقع فيه نزاهة ومعاملة عادلة بموجب الدستور".

وأضاف جيدلي "نتوقع أن نستمع أخيرا إلى شهود أدلوا بالفعل بشهاداتهم، وربما شاركوا في فساد، ومنهم آدم شيف وجو بايدن وهنتر بايدن ومن يطلق عليه مسرب المعلومات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر".