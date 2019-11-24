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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأحد 2019/11/24 09:36 م بتوقيت أبوظبي
الرئيسة المؤقتة لبوليفيا جانين أنييز
أصدرت الرئيسة المؤقتة لبوليفيا جانين أنييز، الأحد، قانون الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية بدون مشاركة الرئيس السابق إيفو موراليس.
وقالت أنييز بعد توقيع مشروع القانون في قصر الحكومة في لاباز في حفل نقله التلفزيون البوليفي "تلقينا تفويضا لتنظيم انتخابات نظيفة وعادلة وشفافة، نحن نضمن لكم أننا سنحقق ذلك".
ويهدف الاقتراعان لاستعادة السلم في هذا البلد الأمريكي الجنوبي الذي شهد عنفا خلف 32 قتيلا خلال شهر.
ويلغي نص القانون الذي كان أقره البرلمان بغرفتيه، السبت، الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 20 أكتوبر/تشرين الأول، وأعلن موراليس فوزه فيها ما أثار غضب المعارضة التي نددت بـ"تزوير" الاقتراع.
واستقال موراليس الذي كان يطمح إلى ولاية رابعة، ويقيم حاليا في المنفى في المكسيك.
وتتمثل الخطوة التالية في تعيين البرلمان أعضاء المحكمة العليا الانتخابية السبعة، وتتولى المحكمة تحديد تاريخ الانتخابات.
وبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة المثيرة للجدل، تم توقيف العديد من أعضاء المحكمة العليا الانتخابية بسبب "مخالفات" أثناء الاقتراع.
ويقول اليساري موراليس إنه كان ضحية "انقلاب" ويندد بـ"ديكتاتورية" أنييز من منفاه في المكسيك.
ومنذ تنحيه في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري يتظاهر آلاف من أنصاره خصوصا في لاباز العاصمة الإدارية للبلاد وقرب معقله كوشابامبا (وسط).
وقد أسفرت الاحتجاجات الأخيرة في بوليفيا عن مقتل 32 شخصا خلال هذه الأزمة المتواصلة منذ شهر، بينهم 17 شخصا قتلوا خلال مواجهات مع قوّات الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر موراليس لن يشارك.. بوليفيا تصدر قانون الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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