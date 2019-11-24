جونسون يتعهد بإتمام بريكست وطي صفحة التقشف

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، بانفصال بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وطي صفحة التقشف في مسعى للفوز بغالبية الأصوات في الانتخابات العامة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويسعى جونسون لتحقيق فوز واضح في الانتخابات المبكرة بعدما تولى رئاسة الوزراء في ظل حكومة لا تملك إلا أقلية في البرلمان، ما عرقل جهوده لتمرير اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون لدى كشف برنامج حزبه في تيلفورد "غرب وسط": "نحن الآن، كما تعلمون على بعد أقل من ثلاثة أسابيع من أهم انتخابات في الذاكرة الحديثة".

وأضاف "لم يكن الخيار يومًا أكثر وضوحا مما هو الآن، انجزوا بريكست لنتمكن من إعادة الثقة واليقين للأعمال التجارية والعائلات، انجزوا بريكست لنتمكن من تركيز قلوبنا وعقولنا على أولويات الشعب البريطاني".

وتابع "حان الوقت لإطلاق العنان لإمكانات البلد بأكمله وإقامة بريطانيا جديدة".

ويرى جونسون في ثالث انتخابات عامة تجري في بريطانيا خلال أربع سنوات ونصف السنة السبيل الوحيد للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد جراء الانقسام بشأن بريكست.





وبعد تأجيل موعد بريكست لثلاثة شهور من 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 31 يناير/كانون الثاني المقبل، أيّدت أحزاب المعارضة دعوته لانتخابات عامة مبكرة.

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ويتعهد جونسون بإعادة اتفاقه بشأن بريكست إلى البرلمان قبل 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل إذا عاد المحافظون (يمين وسط) إلى السلطة.

يشكّل اتفاق بريكست الذي تفاوض جونسون في شأنه مع بروكسل أكتوبر/تشرين الأول أساس برنامج المحافظين الانتخابي.

ويصرّ رئيس الوزراء على أن الاتفاق "جاهز" بشكله الحالي شرط فوزه بالأغلبية في الانتخابات.

ويشير إلى أن الاتفاق سيسمح للبلاد باستعادة السيطرة على قوانينها وأموالها وسياستها حيال الهجرة.

من جهته، ينوي منافسه الرئيسي زعيم حزب العمال جيريمي كوربن في حال وصل إلى الحكم، التفاوض بشأن اتفاق جديد لبريكست في غضون ثلاثة أشهر وطرحه للاستفتاء عليه، إلى جانب خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يونيو/حزيران، وسيلتزم كوربن الحياد خلال العملية.

وسخر جونسون من الاستراتيجية التي يعتمدها كوربن.

وتعهّد الحزب المحافظ بعدم رفع الضرائب الثلاث الأساسية، ضريبة الدخل والمبيعات ومساهمات التأمين الوطني في الميزات التي تقدمها الدولة.

وتشمل إجراءات أخرى يتم كشفها الأحد مزيداً من الأموال لدعم رعاية الأطفال وإجراءات فعالية الطاقة وإعادة تدريب المهارات وتطوير الطرقات.

وسيتم كذلك خفض رسوم مواقف السيارات عند المستشفيات لمرضى معيّنين وموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية.