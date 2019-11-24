مدرب مصر الأولمبي يتحدى كلوب بسبب محمد صلاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدى شوقي غريب المدير الفني لـمنتخب مصر الأولمبي نظيره الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بشأن ضم مواطنه محمد صلاح نجم "الريدز" لقائمة الفراعنة في أولمبياد طوكيو عام 2020 باليابان، رغم انزعاج المدرب الألماني بشأن تلك الأنباء.

وتأهل منتخب مصر لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما التي اختتمت مؤخرا في مصر، وحسب لوائح الدورات الأولمبية فيحق لكل منتخب مشارك في الأولمبياد ضم 3 لاعبين لقائمته من المنتخب الأول في منافسات كرة القدم بالعرس العالمي.

وكان كلوب أكد أنه لا يعلم ماذا سيحدث في المستقبل فيما يخص انضمام صلاح لصفوف منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو وأنه ربما تظهر بعض المشاكل بشأن ذلك الأمر.

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية: "عندما يتم ذكر اسم محمد صلاح فهو نجم عالمي وقيمة كبيرة والعالم كله يرى أنه من أفضل 3 أو 4 أو 5 لاعبين في العالم".

وأضاف: "صلاح لديه مكانة كبيرة ووجود وهيبة كبيرة فهو يمثل أكبر دعاية لمصر في الخارج، فهو بالطبع فخر العرب ونتشرف بوجوده في صفوف المنتخب الأولمبي".





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وتابع: "شرط ضم أي لاعب من المنتخب الأول لصفوف المنتخب الأولمبي في طوكيو هو الرغبة في الوجود بين اللاعبين الحاليين والظروف المحيطة بهم، وهو نظام وضعناه ونحترمه جميعا".

وواصل: "صلاح قيمة كبيرة ولو أخبرني أنه يرغب باللعب معنا في طوكيو فبالطبع سنرحب بذلك وسنكون سعداء، لكن هذا الأمر سابق لأوانه وأمامنا فترة طويلة حتى يونيو/ حزيران عام 2020، وإذا ذكرنا الأمر فمنتخب البرازيل ضم النجم الكبير نيمار في أولمبياد ريو دي جانيرو للحصول على الميدالية الذهبية".

وأوضح: "في الأولمبياد القائمة تكون 18 لاعبا فقط وقائمتنا الحالية تضم 28 لاعبا، وعند ضم 3 لاعبين من المنتخب الأول فيجب علي اختيار 15 لاعبا فقط بجانب الثلاثي الكبير، وهو أمر يجب التفكير فيه جيدا قبل استبعاد 13 لاعبا من المنتخب الحالي، ومن حقنا في الأولمبياد أن نضم 4 لاعبين آخرين تحسبا لأي ظرف وفقا للوائح".

وتطرق غريب للحديث عن سر علاقته بكلوب مدرب ليفربول، قائلا: "علاقتي بيورجن كلوب جيدة للغاية وقد التقيت به من قبل والأمر بدأ عندما كانت لدينا مشكلة في ضم محمد زيدان مهاجم مصر السابق عندما كان يلعب لفريق بروسيا دورتموند الألماني تحت قيادة كلوب، قبل فترة التوقف الدولي استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا عام 2008 بغانا، وذلك حينما كنت في الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة شوقي غريب".

وأتم: "سافرت لألمانيا في ذلك الوقت واجتمعت بكلوب وقد دعاني لتدريب الفريق وأيضا مشاهدة مباراتهم أمام هامبورج، وأيضا كنت أول شخص في التاريخ يقوم بركوب حافلة للاعبين، وقد وافق في النهاية على استدعاء زيدان قبل 10 أيام من الموعد القانوني المحدد من الفيفا".

وتشارك مصر في أولمبياد طوكيو 2020 للمرة 12 في التاريخ كأكثر منتخب أفريقي يحقق ذلك، بعد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخها.