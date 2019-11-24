سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنوك الحكومية والخاصة الكبرى، وهيمن سعر 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع على معظم شاشات البنوك وهو ذات السعر الذي يسجله البنك المركزي المصري.

وبحسب جولة لـ"العين الإخبارية" بين شاشات البنوك، تبيع 7 بنوك الدولار بسعر 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، ورغم تكراره إلا أنه يعد أقل بنحو 3 قروش من أعلى سعر والذي تم رصده في بنكين خاصين.

وكان سعر الدولار قد انخفض مقابل الجنيه المصري خلال أكتوبر الماضي بنحو 13 قرشا كاملة، ثم واصل موجة الهبوط في نوفمبر الجاري بنحو 4 قروش أخرى.

وخلال الأسبوع الماضي فقط، فقد الدولار قرشين من سعره في مصر، حيث هبط سعر البيع على شاشات البنك المركزي يوم الأربعاء الماضي من 17.17 جنيه إلى 17.14 جنيه، ثم ارتفع إلى 17.15 جنيه وهو السعر الذي استقر عليه على مدار 4 أيام حتى الآن.

أعلى سعر للدولار في مصر

ويباع الدولار بأعلى سعر لدى بنكي البركة والأهلي الكويتي عند 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

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أقل سعر للدولار في مصر

أما أقل سعر للدولار فجاء عند 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وقد تكرر هذا السعر في 7 بنوك مصرية بينها أكبر بنكين حكوميين وأكبر بنك خاص، وهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.

وتكرر السعر ذاته في بنوك الأهلي اليوناني ومصر إيران وعودة والإسكندرية.

5 بنوك تبيع الدولار بسعر "ثالث"

وقررت 7 بنوك عاملة في مصر بيع وشراء الدولار بسعر ثالث ويعتبر متوسطا بين الأسعار السابقة، وجاء عند 16.06 للشراء و16.16 جنيه للبيع.

وتكرر هذا السعر على شاشات بنوك بلوم مصر وكريدي أجريكول والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" والبنك المصري الخليجي.

في حين يشتري مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار بسعر أعلى قرشا واحدا عند 16.07 ويبيع العملة الخضراء بنفس المستوى المذكور سابقا عند 16.16 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.69 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.58 جنيه للشراء و20.87 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 4.36 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.62 جنيه للشراء مقابل 53.17 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.