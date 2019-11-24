"التعاون الإسلامي" تحتفل الإثنين بالذكرى الـ50 لتأسيسها

تحتفل منظمة التعاون الإسلامي، الإثنين، بالذكرى الخمسين على تأسيسها، في جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

منظمة التعاون الإسلامي، التي كانت تعرف سابقًا باسم منظمة المؤتمر الإسلامي هي منظمة إسلامية دولية تجمع 57 دولة إسلامية، وتصف نفسها بأنها "الصوت الجماعي للعالم الإسلامي".

ورغم أن المنظمة لا تضم كل الدول الإسلامية، لكنها تهدف إلى "حماية المصالح الحيوية للمسلمين" البالغ عددهم نحو 1,6 مليار نسمة.

وللمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة، والدول الأعضاء ذات غالبية مسلمة من منطقة الوطن العربي وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية والبلقان (البوسنة وألبانيا).

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وتأسست المنظمة في الرباط عام 1969، وعقد أول اجتماع بين زعماء دول العالم الإسلامي، بعد حريق الأقصى في 21 أغسطس/آب عام 1969، حيث طرح وقتها مبادئ الدفاع عن شرف وكرامة المسلمين المتمثلة في القدس وقبة الصخرة.

وبعد 6 أشهر من الاجتماع الأول، تبنى المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الخارجية قرارا باختيار مدينة جدة السعودية، مقرا مؤقتا للمنظمة، بانتظار تحرير القدس، حيث سيكون المقر الدائم.

كما عقد المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية جلسته الثالثة، في فبراير/شباط 1972، وتم وقتها تبنى دستور المنظمة، الذي يفترض به تقوية التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في الحقول الاجتماعية والعلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية مهرجان منظمة التعاون الإسلامي في نسخته الثالثة أيام 26 و27 و28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في محافظة جدة، كحدث مصاحب لاحتفالات الخمسين عامًا على إنشاء المنظمة.

ويضم المهرجان العديد من الفقرات أبرزها الندوة الكبرى التي تنظمها الأمانة العامة للمنظمة، وتشمل نطاقًا واسعًا من قضايا العالم الإسلامي، بالإضافة إلى فقرات جماهيرية، ومعارض متنوعة، تحقق التواصل والتعارف بين شعوب العالم الإسلامي على أرض الحرمين.

وفي سياق متصل، وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الدعوة لسكّان مدينة جدة من مواطنين ومقيمين ينتمون إلى جاليات إسلامية عديدة تقيم في المملكة العربية السعودية، وأبناء الدول غير الأعضاء إلى زيارة أروقة مهرجان المنظمة الذي سيقام في ثلاث مناطق مختلفة في كورنيش جدة، وجدة القديمة.