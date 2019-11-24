- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأحد 2019/11/24 08:18 م بتوقيت أبوظبي
رئيس بلدية نيويورك السابق الملياردير مايكل بلومبرج
أعلن مايكل بلومبرج، الأحد، ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة الأمريكية لينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشحين الديمقراطيين الساعين للحصول على ترشيح حزبهم لمنافسة الرئيس دونالد ترامب.
وقال الملياردير الأمريكي البالغ من العمر (77 عاما)، مؤسس مجموعة بلومبرج الاقتصادية، على موقعه على الإنترنت مع انطلاق حملته الدعائية البالغة تكلفتها 30 مليون دولار "سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا".
وأنهى الإعلان التكهنات حول نوايا بلومبرج الذي يستعد منذ أسابيع لدخول سباق الانتخابات التمهيدية وتسجيل اسمه مع لجنة الانتخابات الفيدرالية.
وأضاف بلومبرج الذي كان يشغل في السابق رئيس بلدية نيويورك "لا يمكننا تحمل 4 سنوات أخرى من تصرفات ترامب الطائشة وغير الأخلاقية".
وأشار إلى أن ترامب "يمثل تهديدا وجوديا لبلادنا وقيمنا، وفي حال فوزه بولاية أخرى، فربما لا نتعافى أبدا من الأضرار".
وبثروة مقدارها 50 مليار دولار، سيهز بلومبرج المنافسة المفتوحة التي يشارك فيها 17 مرشحا ديمقراطيا.
ويقود نائب الرئيس السابق جو بايدن السباق ويتقدم على اليساريين إليزابيث وارن وبيرني ساندرز، بينما يأتي المعتدل بيت بوتجيج في المرتبة الرابعة، بحسب استطلاع وطني.
وكان بلومبرج قدم في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري الأوراق اللازمة للتسجيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ألاباما.
وحينها لم يكن قد حسم أمر خوضه السباق الرئاسي، مشيرا إلى أنه ما زال يفكر في الأمر، غير أن تقديم أوراقه يسمح له بإبقاء كل الخيارات متاحة أمامه، تمهيدا لانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر الملياردير مايكل بلومبرج منافس جديد لترامب في انتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.