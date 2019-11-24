قتيل و5 جرحى في تفجير استهدف سيارة أممية بكابول

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رويترزالأحد 2019/11/24 08:27 م بتوقيت أبوظبي
انفجار سيارة في أفغانستان - أرشيفية
قتل شخص أجنبي وأصيب 5 أفغان، الأحد، في انفجار سيارة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة الأفغانية كابول، وفق متحدث حكومي.
وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم الداخلية الأفغانية، إن 5 أفغان بينهم عاملان بالأمم المتحدة أصيبوا بإصابات طفيفة في الهجوم الذي نتج عن إلقاء قنبلة على السيارة الأممية، دون أن يكشف عن جنسية القتل.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وتصاعد العنف في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث لفت تقرير نشرته الأمم المتحدة إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.
ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة نسبتها 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد التقرير أن شهر يوليو/تموز وحده شهد عددا أكبر من القتلى والجرحى من أي شهر آخر، منذ أن بدأت "بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان" توثيق العنف في 2009.
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