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الحوثية تستهدف مدينة التحيتا جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

الحوثية تستهدف مدينة التحيتا جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بإستهداف مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

 

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مصادر محلية في التحيتا ذكرت أن المليشيات أطلقت النار على الأحياء السكنية شرق المدينة عصر اليوم الأحد مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة بشكل مكثف.

 

 وأضافت المصادر أن المليشيات عاودت استهداف منازل المواطنين جنوب المدينة مساء اليوم بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا وبأسلحة معدلات البيكا ، وخلقت حالة من الخوف والرعب في صفوف السكان.

 

وكانت المليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن قد شنت هجمات عدة على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة استهدفت خلالها الأحياء السكنية المكتضة بالسكان مخلفة ضحايا في صفوف  المدنيين.   

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