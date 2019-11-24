عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية: 1.3 مليون معتمر خلال 4 أشهر فقط

الأحد 24 نوفمبر 2019

كشفت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، عن صدور 1.3 مليون تأشيرة عمرة منذ بداية شهر محرم حتى 27 ربيع الأول، ووصل عدد المعتمرين إلى أكثر من مليون معتمر.

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وقالت الوزارة، في بيان مساء اليوم، إنه تم إصدار 1339376 تأشيرة خلال الفترة المذكورة، وقدم منهم 1133365 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 297491 معتمرًا، فيما سجلت إحصائيات المغادرين 835874 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاءت باكستان في المرتبة الأولى من حيث عدد المعتمرين بـ319494، تليها إندونيسيا 306461، وثالثًا الهند 195345، ثم ماليزيا 50841، وتركيا خامسًا بـ50775 معتمرًا، ثم بنجلادش والجزائر والمغرب والعراق والأردن 16223.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الحج والعمرة أطلقت في وقت سابق مراكز "عناية" تقدم الخدمات الشاملة للمستفيدين سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال، وطورت الوزارة محرك الحجز المركزي "مقام"، والذي يتيح لطرفي الخدمة سواءً شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية.