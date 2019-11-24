شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عربي طارئ لمواجهة شرعنة الاحتلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أكدت جامعة الدول العربية أهمية الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المقرر انعقادها غداً (الإثنين) برئاسة العراق، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لبلورة موقف عربي جماعي ومنسَّق للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة التي ترى أن الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي لا يتعارض مع القانون الدولي.

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وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين الدكتور سعيد أبو علي في تصريحات اليوم: إن الاجتماع الوزاري ليس فقط من أجل تقييم الخطوة الأمريكية وإنما لاتخاذ المواقف والخطوات التي أصبحت تتطلب تجاوز الإدانة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة القرار الأمريكي.

وأشار إلى أن الموقف العربي الذي سيصدر عن وزراء الخارجية العرب سيكون موقفًا عربيًا جماعيًا منسَّقا، وسيكون جزءا من الموقف الدولي في التصدي للخطوة الأمريكية، وممارسة مزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية للانتصار للحق الفلسطيني بتأكيد الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي.

وأوضح أبو علي أن هناك خطة عمل عربية متواصلة لنصرة القضية الفلسطينية، وأن اجتماع الوزراء يأتي في إطار خطة التحرك العربي سياسيًا وإعلاميًا وقانونيًا للتصدي للموقف الأمريكي وإبطال تداعياته على مستوى العالم.