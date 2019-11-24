احتجاجات عنيفة وأعمال شغب في تشيلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أ ف ب - تشيلي
تواصلت أعمال العنف في تشيلي في خضم أزمة اجتماعية اندلعت منذ أكثر من شهر، مع سرقة مصرف قرب سانتياغو ونهب محال تجارية والهجوم على مراكز للشرطة وسقوط عشرات الجرحى، بالإضافة إلى توقيف مئات الأشخاص، حسب ما أعلنت الشرطة.
وتحولت تظاهرة في مايبو الواقعة في ضاحية العاصمة إلى أعمال عنف استمرت طوال الليل. واستغلت مجموعة أشخاص الأمر لاقتحام مصرف والخروج منه بـ150 مليون بيزو (حوالى 190 ألف دولار أمريكي) و16 ألف دولار و3800 يورو وسلاحين، حسب ما أفاد اللفتانت كريستوبال ليلو وسائل إعلام محلية.
وعقب تظاهرة جديدة حاشدة في ساحة إيطاليا في سانتياغو، مركز الحراك الاجتماعي، تعرضت محال تجارية ومتاجر مواد غذائية ومكاتب للسرقة في وسط المدينة. وقام أشخاص يضعون أغطية على رؤوسهم، بإضرام النيران في مركزين تجاريين ومركز ثقافي، بحسب حصيلة الشرطة.
وهاجم متظاهرون أيضا سبعة مراكز للشرطة في جميع أنحاء البلاد، في العاصمة وفي مدن لا كاليرا (وسط) وبولنيس ولوس أنخيليس (جنوب).
وانتهت المظاهرات بإصابة 127 شخصا بجروح، بينهم مدنيون وعناصر من قوات حفظ الأمن، وتوقيف 300 شخص على المستوى الوطني، وفق الشرطة.
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