426 مجندا يمنيا صغيرا أعاد مركز الملك سلمان تأهيلهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - لحج، تعز، مأرب

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بمدينة مأرب اليمنية حفل اختتام الدورة الرابعة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.

وقدم الأطفال المحتفى بهم فقرات إبداعية متنوعة ما بين الإنشاد والمسرح عبروا خلالها عن مدى استفادتهم من البرنامج التأهيلي النفسي والاجتماعي الذي ساعد في تخليصهم من آثار التجنيد.

Advertisements

وقال مدير المشروع عبدالرحمن القباطي إنه بهذه الدورة يكون المركز، عمل على إعادة تأهيل 426 طفلا من مختلف المحافظات اليمنية، حيث تم تأهيل 25 طفلا في هذه الدورة، وأشار إلى أن اختتام هذه الدورة صادف اليوم العالمي للطفل الذي يأتي في الـ20 من نوفمبر من كل عام، وهو ما يدعو إلى واجب الاهتمام بكل الأطفال في اليمن وتحسين حياتهم، إضافة إلى لفت الأنظار إلى معاناتهم وتأثرهم بسبب التجنيد القسري والانتهاكات الأخرى التي تطالهم في أوقات الصراع.

وأضاف القباطي أن المركز قدم للأطفال برنامجا مكثفا من التأهيل النفسي والاجتماعي والتعليمي لمدة 45 يوما، وسيستمر في متابعتهم لثلاثة أشهر أخرى في مدارسهم ومنازلهم كجزء من الرسالة الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة، وينفذ المركز المرحلة التاسعة والعاشرة من المشروع والتي تستهدف 160 طفلا.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة، 750 سلة غذائية في منطقة المحلة بمديرية تبن التابعة لمحافظة لحج، استفاد منها 4.500 فرد، في ظل المشروعات الإنسانية المنفذة في اليمن بدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين .

وجرى أمس توزيع 1,850 كرتونا من التمور للنازحين والمتضررين في بعض مديريات الريف بمحافظة تعز، ضمن مشروع المركز لتوزيع 3,000 طن من التمور في الجمهورية اليمنية.