أكد نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري أن "محبتي لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري دائمة إنما لديه موقف أوافق عليها ومواقف لا أوافق عليها وأثبت هذا الموضوع عندما لم أكن موافقا على التسوية الرئاسية"، مشيراً إلى "إنني مؤيد لموقف الحريري الحالي لأننا نمر بظروف استثنائية جدا ورئاسة الحكومة ليس موضوع رفاهية بل مهمة شبه انتحارية ومن حق من يريد القيام بهذه المهمة ان ينتقي الاشخاص في فريقه".
وفي حديث تلفزيوني، علق مكاري عن ربط عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة بوجود رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، قائلا "كل الوزارات التي تسلّمها باسيل لم تعطِ النتيجة المطلوبة ولذلك الحريري ليس بحاجة الى شخص يعرقل مسيرته وباسيل هو رئيس حزب وعليه الانصراف إلى أعماله الحزبية وأمور "التيار الوطني الحر" الداخلية".
ورد على عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، قائلا "أذكّر النائب زياد أسود بكلامه عن باسيل قبل يومين من الانتخابات يوم وضع عليه باسيل فيتو، هذا الكلام وصلني إلى أذني من أسود وقال لي أن باسيل يضعه في موقع المواجهة مع آل الحريري والرد عليهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مكاري: أؤيد استقالة الحريري والمهمة اليوم شبه انتحارية ولذلك من حقه اختيار فريقه لانقاذ الوضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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