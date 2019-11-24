قيصر عبيد التقى عمار الموسوي: لا للتدخل الأميركي السافر في شؤون لبنان

أعلن "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​" أن عميد الخارجية في الحزب ​قيصر عبيد​، التقى مسؤول العلاقات الدولية في "​حزب الله​" النائب السابق ​عمار الموسوي​، في حضور مدير دائرة السفارات والأحزاب العربية في عمدة الخارجية في "القومي" حافظ يزبك.

وفي بيان له، أوضح الحزب أنه "جرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات. وأكد الجانبان رفضهما التدخل الأميركي السافر في شؤون ​لبنان​ الداخلية، والذي عبر عنه بصفاقة ​السفير الأميركي​ الأسبق ​جيفري فيلتمان​ خلال كلمته أمام ​الكونغرس الأميركي​. وشدد الجانبان على أولوية تحصين لبنان وحماية الاستقرار والسلم الأهلي، والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف المس بالخيارات والثوابت الوطنية للبنان".

واتفق الجانبان على "استمرار اللقاءات وتنسيق المواقف حيال مجمل التحديات".

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