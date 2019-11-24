وقفة تضامنية مع غزة في خيمة الاعتصام في حلبا

نظم المعتصمون في خيمة ساحة حلبا، وقفة تضامنية مع غزة وأهلها، شارك فيها وفد من رجال الدين، وفد من ​الحراك الشعبي​ في صور، طلاب وحشود من أبناء حلبا وعدد من البلدات العكارية، حاملين الأعلام اللبنانية والفلسطينية.

بدأت الوقفة بتلاوة سورة الفاتحة عن أرواح "شهداء الإنتفاضة الفلسطينية واللبنانية"، ثم النشيد الوطني اللبناني فالفلسطيني.

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