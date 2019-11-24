أهالي جون: نهيب بالعقلاء في قرى الاقليم عدم الانجرار وراء الشائعات

اوضح "أهالي جون" في بيان حادثة الاعتداء على الشاب فواز فواز.

وجاء في البيان: "طالعتنا ​وسائل التواصل الاجتماعي​ وبتحريض واضح من بعض المصطادين بالماء العكر، بتحويل وتحوير حادث فردي صغير الى اعتداء مسلح يهدف الى فتنة مذهبية بعيدة كل البعد من ثقافة العيش والألفة والتواصل التي يتغنى بها اقليمنا الحبيب".

واضاف: "لذا، وتأكيدا منا للعيش المشترك ودحضا للشائعات، ارتأينا اصدار هذا البيان توضيحا لما حدث مساء أمس، إذ حصل إشكال بين الشاب فواز فواز وأحد أبناء البلدة على خلفية قيام فواز بإشعال نار في حرش الصنوبر ومنعا لامتدادها. ونؤكد عدم وجود سلاح او أفراد مسلحة، وان البلدة واهلها تحت سقف القانون ويرفضون بالأصل وجود أي مظاهر مسلحة فيها. ونهيب بالعقلاء اهلنا واخوتنا في قرى الاقليم، عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة والمقصودة، ووضع أي حادث في إطاره الصحيح، يقينا منا أن حرصهم كحرصنا بما يخص التعايش المشترك بين اهل المنطقة الواحدة".