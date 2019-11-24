افيوني: لاصدار تعميم شفاف ينظم قيود سحب الودائع و التحويلات

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون الاستثمار و التكنولوجيا في ​حكومة​ تصريف الاعمال عادل أفيوني في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي أنه "على⁧ ​المصارف​ اللبنانية⁩ والسلطات النقدية إصدار تعميم دقيق ومفصل وشفاف ينظم بوضوح القيود على سحب الودائع والتحويلات، وضع قيود مؤقتة وموحّدة وعادلة على الودائع لمواجهة الضغط على السيولة مقبول، اما الغموض او الاستنسابية فلا وهذا مسيء للقطاع، ثقة المودعين رأسمال ​القطاع المصرفي​ الاهم".

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