النشرة: سرقة "صيدلية ميرا" ومتجره لبيع السمانة في الهلالية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن "المواطن فادي م. ادعى لدى مخفر ​حارة صيدا​ أن مجهولا دخل "صيدلية ميرا" العائدة له في ​الهلالية​، بواسطة الخلع، وسرق مبلغ 350 ألف ليرة لينانية"، مشيراً إلى أن "المواطن سعيد ز ادعى لدى مخفر حارة صيدا أن مجهولا خلع باب والكائن في الهلالية، وسرق جهاز ​هاتف خلوي​ من نوع ​سامسونغ​ s8 لون أسود ورمادي، بداخله شريحة وقد أظهرت كاميرات المراقبة في المكان، أن السارق واحد، وتجري التحقيقات لتحديد هويته وتوقيفه".

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