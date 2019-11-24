حسين سلامي: صرح الثورة الاسلامية لن يتزعزع

اشار القائد العام لحرس ​الثورة الاسلامية​ ​اللواء​ ​حسين سلامي​ الى ان "جميع القوى العالمية حتى لو اتحدت لن تكون قادرة على زعزعة صرح الثورة الاسلامية الراسخ قيد انملة".

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