وزير الصحة العراقي: مقتل 111 محتجا والقوات الأمنية منذ بدء الاحتجاجات

أكد وزير ​الصحة​ العراقي الجديد جعفر علاوي أن "عدد القتلى بين المتظاهرين و​القوات​ الأمنية بلغ 111 شخصا منذ بداية الشهر الماضي، وحتى الآن"، مشيراً إلى "إننا شكلنا لجنة وزارية للتحقق من طبيعة ​الغاز​ المسيل للدموع والتي كشفت عن عدم وجود أي مادة سامة في الغاز وهو طبيعي ويستخدم للتدريب أحيانا". وأوضح أن "الوزارة وزعت مفارز طبية في ساحات ​التظاهرات​ لتوفير الإسعافات للمتظاهرين السلميين".

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