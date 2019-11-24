نائب ديمقراطي: كل يوم يبقى فيه ترامب في منصبه أمر بالغ الخطورة

اعتبر النائب الديمقراطي آدم شيف أن "كل يوم يمر والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في منصبه، يمثل أمرا بالغ الخطورة"، مشيراً إلى"إننا بحاجة إلى التحرك الآن ولا يمكننا السماح بإعاقتنا"، ورأى أنه في حال تم استدعاؤه، فسيدل ذلك على "عدم الجدية من قبل مجلس الشيوخ، وسيجعل الإجراءات تبدو كسيرك كما يرغب الرئيس".

وأكد أنه "يريد التحدث مع زملائه في ​الكونغرس​ قبل إصدار حكم نهائي، وأن هذا القرار لن يتخذه بمفرده وأن جلب الأوراق والوثائق ما زال مستمرا ولم يتوقف".