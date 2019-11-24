العمال البريطاني تعهد بطرح حظر تسليح السعودية وإسرائيل في برنامجه الانتخابي

تعهد حزب العمال البريطاني المعارض بـ"فرض حظر فورا على تصدير السلاح إلى السعودية وإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات التي ستجري في المملكة المتحدة في 12 كانون الاول المقبل"، معلناً عن عزمه "تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية والتي قد تستخدم في اليمن وإلى إسرائيل لاستخدامها السلاح ضد المدنيين الفلسطينيين".
كما وعد بـ"إجراء إصلاح جذري لنظام تصدير الأسلحة البريطانية إلى دول أخرى كي لا يعود بإمكان وزراء مرة أخرى تجاهل استخدام أسلحة بريطانية الصنع في استهداف مدنيين أبرياء"، مؤكداً "النية بالاعتراف فورا بدولة فلسطين في حال توليه مقاليد الحكم، مبديا تأييده لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
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