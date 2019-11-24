عمدة مدينة نيويورك السابق أعلن الترشح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 2020

أعلن عمدة مدينة نيويورك السابق، ​مايكل بلومبرغ​ عن "الانضمام رسميا للسباق من أجل الترشح عن الحزب الديمقراطي ل​انتخابات​ الرئاسة 2020، وأطلق حملة انتخابية تحت شعار "إعادة بناء ​أميركا​"، مشدداً على أن "على الديمقراطيين بذل قصارى جهودهم لمنع إعادة انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة مجددا"، معتبرا أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ يشكل تهديدا وجوديا على البلد وقيمه".

ولفت إلى أنه "في حال وصول ترامب إلى ولاية رئاسية جديدة فمن المحتمل أننا لن نتعافى أبدا من الأضرار التي لحقت بنا على يده".