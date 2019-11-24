أعلن عمدة مدينة نيويورك السابق، مايكل بلومبرغ عن "الانضمام رسميا للسباق من أجل الترشح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 2020، وأطلق حملة انتخابية تحت شعار "إعادة بناء أميركا"، مشدداً على أن "على الديمقراطيين بذل قصارى جهودهم لمنع إعادة انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة مجددا"، معتبرا أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب يشكل تهديدا وجوديا على البلد وقيمه".
ولفت إلى أنه "في حال وصول ترامب إلى ولاية رئاسية جديدة فمن المحتمل أننا لن نتعافى أبدا من الأضرار التي لحقت بنا على يده".
كانت هذه تفاصيل خبر عمدة مدينة نيويورك السابق أعلن الترشح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.