العثور على جثث سبعة مهاجرين قبالة ساحل إيطاليا









اسماء السيد - روما: عثرت أجهزة الانقاذ على جثث سبعة مهاجرين بينهم خمس نساء، بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل جزيرة لامبيدوسا الايطالية، بحسب ما أفاد حرس السواحل الأحد.

وانتشل عناصر زورق دورية جثث ثلاث من النساء بينما عثر عمال الجمارك على جثتي امرأتين اخريين على الشاطئ بعد انقلاب القارب الذي كان يحمل نحو 150 شخصا السبت، بحسب حرس السواحل.

وعثر على جثتين آخريين السبت على شاطئ كالا غاليرا على الجانب الجنوبي من الجزيرة.

وذكر ناجون في وقت متأخر السبت ان 20 شخصا فقدوا. وكان حرس السواحل قالوا انهم انقذوا نحو 150 شخصا بعد انقلاب قاربهم على بعد نحو 1,8 كلم من الشاطئ. وذكر حرس السواحل ان عمليات الانقاذ كانت معقدة بسبب ارتفاع الأمواج "وكذلك بسبب العدد الكبير من الأشخاص الذين سقطوا في الماء في الوقت نفسه".

ونقل الاعلام الايطالي عن رجل اريتري وآخر ليبي قولهما إنهما فقدا زوجتيهما. وأعلن المدعي العام في ميناء اغريغينتي الصقلي فتح تحقيق في الحادث.

Advertisements

الى ذلك، تمكن 213 مهاجرا انقذوا في الايام الاخيرة ونقلوا الى سفينة اوشن فايكينغ الانسانية، من النزول الاحد في ميسينا بصقلية، وفق ما اعلنت منظمتا اس او اس المتوسط واطباء بلا حدود في بيان.

وجددت المنظمتان "دعوتهما الحكومات الاوروبية الى وضع حد لنظام يعرقل عمليات البحث والانقاذ وضمان رد مستمر ومنسق على الكارثة الانسانية المستمرة في وسط البحر المتوسط".

وطلبت ايطاليا والمانيا وفرنسا ومالطا السبت من المفوضية الاوروبية تنشيط آلية توزيع المهاجرين الموجودين على متن اوشن فايكينغ، بحسب وزارة الداخلية الايطالية.

واوضحت الوزارة "انها المرة الاولى يحصل هذا الامر" منذ توقيع اتفاق اولي للتوزيع التلقائي للمهاجرين الذين يتم انقاذهم في المتوسط والذي توصلت اليه اربع دول في الاتحاد الاوروبي في سبتمبر في مالطا هي فرنسا والمانيا ومالطا وايطاليا.

والاحد، حضت سفينة انسانية اخرى تابعة لمنظمة "الاذرع المفتوحة" الاسبانية غير الحكومية الدول الأوروبية على السماح "فورا" بنزول 73 مهاجرا انقذتهم قبل ثلاثة ايام في ميناء آمن لان الوضع "حرج".

واوضحت انها وجهت طلبا في هذا الصدد للرسو في مالطا لكنها لم تتلق ردا، وفي ايطاليا حيث لا تزال تنتظر "ردا من وزارة الداخلية".