نواب إيرانيون: أمريكا وراء قطع الإنترنت في البلاد

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ألقى أحد النواب الإيرانيين، اليوم، باللوم على الولايات المتحدة، وما وصفه بالتدخلات الأمريكية، في مسألة قطع الإنترنت خلال المظاهرات التي اندلعت الأسبوع الماضي.

وقال رئيس تكتل المستقلين في مجلس الشورى الإيراني غلام علي جعفر زاده، بحسب ما أفادت مواقع موالية لإيران اليوم، إن التدخل الأمريكي في إيران سبب قطع الإنترنت.

وفي المقابل، حمل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس السبت، السلطات الإيرانية المسؤولية عن اندلاع الاحتجاجات، معتبراً أن سبب الاحتجاجات الرئيسي في إيران هو سوء إدارة النظام للشؤون الداخلية، وليس العقوبات الأمريكية المفروضة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

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عضو بـ"الخبراء": حجبنا جميع شبكات التواصل الأجنبية لأنها كانت تعلّم التدمير

وعاد الإنترنت عاد تدريجيا الخميس الماضي إلى إيران، مع استمرار حجب مواقع التواصل، فيما اعتبر عضو مجلس الخبراء أحمد خاتمي، أن "المجلس قرر حجب جميع شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية في إيران لأن هذه التطبيقات، بحسب تعبيره، كانت تعلّم التدمير والفوضى" خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وكان وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري، أعلن الأربعاء الماضي، أن الإنترنت سيعود حتما في وقت قريب"، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الاتصالات الاثنين" أن عودة الإنترنت تحتاج لقرار من مجلس الأمن القومي.

واندلعت احتجاجات عارمة في معظم المحافظات الإيرانية في 15 نوفمبر الجاري واستمرت أكثر من 5 أيام احتجاجاً على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين، وأدت الاشتباكات بين الأأمن والشرطة إلى مقتل العشرات بحسب منظمة العفو الدولية، في حين أكدت المعارضة ألأغيرانية في الخارج مقتل أكثر من 300.