يزن 15 كيلو.. استئصال ورم بالقولون في مستشفى التأمين الصحي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

استأصل فريق طبي في مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، ورم يزن 15 كيلوجرامًا من قولون رجل يبلغ من العمر ٥٨ عامًا، في عملية جراحية ناجحة أجريت اليوم الأحد.

ضم الفريق الطبي الجراح الدكتور كمال ناجي استشاري الجراحة العامة، والجراح المساعد الدكتور عبد الرحمن المحمدي، والدكتورة هناء محمد استشاري التخدير بالتأمين الصحي، وحسناء أخصائية التمريض.

قال الدكتور أحمد سعد، مدير مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، إن المستشفى استقبل المريض "م. م" ٥٨ سنة، مقيم بمركز بني مزار، يشكو من إمساك مزمن والآم حادة بمنطقة البطن، وعقب خضوعه للفحوصات المعملية وإجراء الآشعة اللازمة، تبين وجود ورم وتمدد بالقولون، يستلزم التدخل الجراحي الفوري لاستئصاله، فأجريت الجراحة باستئصال القولون النازل بالكامل، وتوصيل مباشر للقولون مع المستقيم.

أضاف مدير المستشفى أن الجراحة التي أجريت تعد من العمليات النادرة، وتستلزم فريقًا طبيًا على قدر كبير من المهارة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يمثل إحدى ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين.